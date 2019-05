63-Jähriger stirbt bei Unfall in eigener Garage

Idesheim/Bitburg Ein 63-jähriger Mann ist in Idesheim (Kreis Bitburg-Prüm) bei einem Arbeitsunfall in seiner Garage tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Montagabend nach ersten Erkenntnissen unglücklich gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

