63-Jähriger bei Verkehrsunfall gestorben

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Matthias Rietschel/AFP/POOL/dpa/Archivbild

Fischbach bei Dahn Ein 63-Jähriger ist in der Südwestpfalz mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Strommast geprallt und tödlich verunglückt. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit.

