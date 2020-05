6130 bestätigte Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Eine Virologin untersucht Proben auf das Coronavirus. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich am Samstag erneut nur leicht erhöht. Die Behörden registrierten einen Anstieg um 34 auf 6130 Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 10.00 Uhr).

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 176 (Vortag 173). Die Zahl der als genesen geltenden Patienten liegt bei 5000.