61-Jährige stört Jäger beim Jagen: Verfahren eingeleitet

Winterbach Die Polizei ist am Wochenende einem Jagdpächter in Winterbach in der Pfalz zur Hilfe gekommen, da er von einer Frau am Jagen gehindert wurde. „Eine 61-jährige Frau störte diese Tätigkeit vorsätzlich und das zum wiederholten Male“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

