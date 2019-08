600 Namen auf Drohlisten: Keine konkrete Gefährdung

Mainz Auf den sogenannten Drohlisten stehen rund 600 Namen aus Rheinland-Pfalz. Das Innenministerium in Mainz bestätigte am Dienstag einen entsprechenden SWR-Bericht. Es gebe aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung.

Das Ministerium hatte am Montag in Anschluss an eine Telefonkonferenz der Innenminister, des Bundesinnenministeriums und des Bundeskriminalamts mitgeteilt, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz jetzt informiert würden.