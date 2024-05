Ermittlungen 60 Jahre alter Mann wird bei Familienstreit getötet

Ein 60 Jahre alter Mann ist in Rheinland-Pfalz im Zuge eines Familienstreits getötet worden. Spezialkräfte der Polizei konnten einen 32 Jahre alten Verdächtigen am Sonntag in einem Wohnhaus in der Gemeinde Zemmer festnehmen, wie die Polizei in Trier mitteilte. „Es ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass bei der Tat ein Messer verwendet wurde“, sagte ein Sprecher.