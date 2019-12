60-Jähriger schläft im Auto ein und rollt auf die Straße

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Neustadt a. d. Weinstraße Ein 60-Jähriger ist in seinem geparkten Auto eingeschlafen und damit auf eine Straße in Neustadt an der Weinstraße gerollt. Der Pkw blockierte in der Folge die Hälfte der Fahrbahn, was einer Streife am frühen Donnerstagmorgen auffiel, wie die Polizei berichtete.

