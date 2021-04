592 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 592 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind demnach 11 557 Menschen im Land mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 3 auf 3337 (Stand 11.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 107,3.

Die höchste Inzidenz gab es in der Stadt Worms mit 195,1. Über einer Inzidenz von 100 sind 17 der 36 Kreise und Städte. Unter einem Wert von 50 sind drei Kommunen, darunter Bernkastel-Wittlich mit 30,2.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 118 251 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.