59 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 59 auf 8734 gestiegen. Aktuell sind 968 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.30 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 blieb bei 243. Insgesamt 7523 Personen sind wieder genesen.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Dienstag mit 33 Fällen auf 100 000 Einwohner weiterhin im Kreis Germersheim gezählt. Danach folgten der Kreis Alzey-Worms mit 21 und die Stadt Worms mit 20 Fällen.

An den Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien wurden nach Angaben des Ministeriums zwischen dem 6. und 25. August insgesamt 21 434 Tests gemacht. Von diesen liegen bislang 21 133 Befunde vor: Darunter gebe es 136 positive Befunde auf Covid-19.