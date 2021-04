580 weitere Coronavirus-Infektionen registriert

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 580 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt am Samstag in Koblenz mit. Aktuell infiziert sind demnach 13 885 Menschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 3 auf 3450. Seit Beginn der Pandemie im Land Ende Februar 2020 gab es 129 388 laborbestätigte Infektionen. Der landesweite Inzidenzwert ist in Rheinland-Pfalz am Samstag im Vergleich zum Vortag leicht auf 136,3 gesunken. Am Freitag hatte er bei 139,2 gelegen.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Samstag (Stand 11.19 Uhr) 173 erwachsene Menschen wegen Covid-19 behandelt, 84 von ihnen wurden beatmet. Von den 1076 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 836 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.