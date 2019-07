58-Jährige wegen tödlicher Schüsse auf Ex-Freund vor Gericht

Justitia mit Holzhammer und Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/Archivbild.

Püttlingen/Saarbrücken Wegen des Vorwurfs des Mordes an ihrem früheren Lebensgefährten muss sich eine 58-Jährige von heute an vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, dem 46-Jährigen am Abend des 7. Februar 2019 vor seiner krankengymnastischen Praxis in Püttlingen aufgelauert und mit vier Schüssen aus einer Pistole getötet zu haben.

Von dpa

Dann habe sie am Tatort gewartet und sich dort von der Polizei festnehmen lassen.