575 Baugenehmigungen im Januar: 91 mehr als im Vorjahr

Bad Ems 575 Baugenehmigungen für neue Wohngebäude sind im Januar 2021 in Rheinland-Pfalz registriert worden - 91 mehr als im Vorjahresmonat. 510 der neuen Wohngebäude sollten in Landkreisen entstehen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Nur 65 waren in kreisfreien Städten vorgesehen. Dort sind die eigenen vier Wände oft teurer. Die Zahl der Genehmigungen für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden aller Art in Rheinland-Pfalz lag im Januar 2021 laut den Statistikern bei 397. Im Januar 2020 waren es 339 gewesen.