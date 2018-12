später lesen Nach Straßburg-Anschlag 57 Fahndungstreffer der Polizei in der Region FOTO: picture alliance / BeckerBredel / dpa Picture-Alliance/Becker&Br FOTO: picture alliance / BeckerBredel / dpa Picture-Alliance/Becker&Br Teilen

Die Bundespolizei hat bei der Großfahndung nach dem Attentäter von Straßburg auch im Saarland und Rheinland-Pfalz 57 Treffer erzielt. Seit Mittwochmorgen waren 600 Beamte an der Goldenen Bremm und anderen Grenzen zu Frankreich, an den Bahnstrecken sowie an den Flughäfen Saarbrücken und Hahn im Einsatz.