Telekommunikation 566 neue Mobilfunkmasten neu errichtet

Der Ausbau der Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz geht voran. 566 neue Mobilfunkmasten wurden seit dem Jahr 2022 im Land errichtet, wie Digitalminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitag in Mainz sagte. Mehr als 1200 Standorte seien auf den neuesten Mobilfunkstand 5G aufgerüstet worden.