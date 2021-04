55 neue Corona-Fälle im Saarland

Ein Arzt hält einen Tupfer zum Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Berlin Im Saarland sind nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) binnen eines Tages 55 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr im Land gab es somit 35 976 laborbestätigte Infektionen, wie das RKI am Samstagvormittag mitteilte (Stand 3.10 Uhr).

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen lag bei 139,0. Die Zahl der Menschen in Saarland, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, gab das RKI mit 948 an. Das war ein Todesfall mehr als am Vortag. Außer dem Saar-Pfalz-Kreis hatten alle Landkreise Sieben-Tage-Inzidenzwerte zwischen 100 und 200.