55-Jähriger bei Schlägerei in Gaststätte verletzt

Ludwigshafen Zwei betrunkene Männer haben in einer Kneipe einen Gast krankenhausreif geschlagen. Der 55-Jährige kam mit einer tiefen Platzwunde am Kopf in eine Klinik, wie die Polizei am Samstag in Ludwigshafen mitteilte.

