55-Jährige an Messerstichen gestorben

Völkersweiler Der nach dem Fund einer toten 55-Jährigen in Völkersweiler gefasste Tatverdächtige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Beschuldigte habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Frau war am Freitag tot in ihrer Wohnung im Kreis Südliche Weinstraße gefunden worden. Nach der Tat war ihr 58 Jahre alter Ehemann festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.