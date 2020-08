55 Corona-Fälle in Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtung

Ein Arzt hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Trier In einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg haben sich inzwischen 55 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das war einer mehr als am Sonntag, wie ein Sprecher der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Montag mitteilte.

