54-Jähriger fährt mit Auto in die Mosel und ruft die Polizei

Ein Notarztwagen steht mit Blaulicht an einem Unfallort. Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild

Bernkastel-Kues Ein 54-jähriger Mann ist am Samstagmorgen mit seinem Auto in die Mosel gefahren und hat noch aus dem Auto heraus die Polizei verständigt. Der Mann habe zunächst den Notruf gewählt und sich dann selbst aus dem schwimmenden Auto befreit, teilte die Polizei am Samstag mit.

