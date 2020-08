53 weitere registrierte Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 53 auf 8661 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz (Stand 10.00 Uhr) mit. Am Vortag hatte der Anstieg bei 67 Fällen gelegen.

Aktuell sind 992 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um einen auf 243. 7426 Menschen gelten mittlerweile als genesen.