53-Jähriger pflanzt Blumen der Stadt um: Strafanzeige

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/Archivbild.

Pirmasens Trotz eines gut gemeinten Blumengrußes muss sich ein Mann in Pirmasens auf Ärger einstellen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin staunten die Beamten am Freitagmorgen, als sie in einer Grünanlage neben ihrem Dienstgebäude plötzlich mehrere frischgepflanzte Blumenbuketts vorfanden.

