5000 neue Lachse für Ahr-Flutgebiet

Dabei ist das Ahrtal laut Schneider historisch eines der besten Lachsgewässer in Rheinland-Pfalz. Das Flüsschen mündet bei Sinzig in den Rhein, der einst als wohl wichtigster Lachsfluss Europas gegolten hat. Die 5000 neuen Lachse für die Ahr sind ein gutes Jahr alt und werden bald in Richtung Atlantik schwimmen. Nach ein, zwei oder drei Wintern wird Schneider zufolge ihre Rückkehr in die Ahr zum Laichen erwartet.