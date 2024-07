Bombenfund 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe wird in Mainz entschärft

Nach Angaben der Mainzer Verkehrsgesellschaft entfallen für den Zeitraum der Evakuierung die Bushaltestellen Lessingstraße, Goethestraße und Goetheplatz, die Haltestellen Hindenburgplatz bis Bismarckplatz sowie King-Park-Center/Bruchwegstadion, SWR - Südwestrundfunk, Am Judensand, Hartenbergpark und Ketteler-Kolleg. Auch das Stellwerk Mombach der Deutschen Bahn müsse ab voraussichtlich 11.30 Uhr den Betrieb einstellen, teilte eine Bahnsprecherin mit. Die Züge aus Richtung Bingen und Koblenz kommend etwa müssten demnach ab 8.00 Uhr und voraussichtlich bis 15.00 Uhr vor dem Mainzer Hauptbahnhof in Ingelheim wenden, so ein Sprecher der Trans Regio.