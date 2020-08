50 Euro Bußgeld bei Verstößen gegen Maskenpflicht

Mainz Die Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz steigen weiter. Reiserückkehrer, Veranstaltungen und Feiern nennt Ministerpräsidentin Dreyer als Hauptgrund. Im Kampf gegen die Pandemie erhöht die Regierung jetzt das Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss in Rheinland-Pfalz künftig 50 Euro bezahlen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht an die neuen bundeseinheitlich vereinbarten Quarantäneauflagen halten, müssen von Oktober an mit drastischen Bußgeldern rechnen. Diese könnten in die „Tausenderhöhe“ gehen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag nach der Schalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten in Mainz. Genaue Zahlen nannte sie noch nicht.