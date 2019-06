50 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in der Pfalz

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv.

Insheim/Ludwigshafen Beim Brand eines Wohnhauses ist am Samstag ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Die 63 Jahre alte Bewohnerin wurde nach Angaben der Polizei in Ludwigshafen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

