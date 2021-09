5,3 Millionen Impfungen seit Pandemiebeginn

Mainz Nach der Schließung der letzten Impfzentren zieht das Gesundheitsministerium Bilanz. Der Blick richtet sich aber auch auf den Fortgang der Impfkampagne.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Rheinland-Pfalz 5,3 Millionen Schutzimpfungen verabreicht worden. Knapp die Hälfte davon entfällt auf die 32 Impfzentren, die am Donnerstag offiziell ihren Betrieb einstellten. „Sie waren lange Zeit eine wichtige Säule der Impfkampagne und haben so zum Schutz der Bevölkerung aktiv beigetragen“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).