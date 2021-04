495 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 495 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die landesweite Inzidenz sank leicht auf 139,8, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Vor einer Woche waren es 141,6, vor einem Monat 97,3.

Aktuell sind 15 574 Menschen im Land mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 13 auf 3528 (Stand 14.10 Uhr).

Die höchste Inzidenz gab es nach den für die Bundes-Notbremse maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in der Stadt Ludwigshafen mit 242,1. Danach folgen die Städte Speyer (225,5) und Worms (219,1) sowie der Donnersbergkreis (217,7). Über einer Inzidenz von 165 - ab diesem Wert ist für Schulen Fernunterricht vorgesehen und an Kitas gibt es nur eine Notbetreuung - sind 8 der 36 Kreise und Städte. Unter einer Inzidenz von 100, die für nächtliche Ausgangsbeschränkungen maßgeblich ist, sind fünf Kommunen. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Cochem-Zell mit 70,1. In der Landeshauptstadt Mainz waren es nach RKI-Daten vom Montag 193,5.