49 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 49 auf 9521 gestiegen. Aktuell sind 941 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand Mittwoch 10.45 Uhr).

Die meisten Neuinfektionen gibt es zurzeit im Kreis Neuwied. Dort zählte das Gesundheitsamt 20 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In Neuwied sind zuletzt mehrere Corona-Infektionen in einem Altenpflegeheim aufgetreten. Danach folgen der Kreis Ahrweiler und die Stadt Ludwigshafen mit jeweils 19 Fällen auf 100 000 Einwohner. Drei Kommunen blieben in der zurückliegenden Woche ohne eine einzige Neuinfektion: der Kreis Birkenfeld sowie die Städte Koblenz und Neustadt an der Weinstraße.