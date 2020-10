48-Jähriger schläft nach Unfallflucht im Auto ein

Eine Polizeikelle wird in die Höhe gehalten. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Scheibenhardt Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Germersheim geflohen und wenig später in seinem Auto eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Mittwoch in Scheibenhardt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen betonierten Blumenkübel und ein geparktes Auto fuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zeugen meldeten den Unfall. Der 48-Jährige flüchtete laut Polizei.