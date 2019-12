48-Jähriger bei Brand in Bauernhaus verletzt: Ursache unklar

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa.

Kirchberg Beim Brand eines Bauernhauses in der Verbandsgemeinde Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein 48-jähriger Bewohner leicht verletzt worden. Der Mann ist in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa