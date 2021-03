4778 Erzieherinnen: Beliebteste Ausbildung bei Frauen

Eine Erzieherin spielt in einer Kita mit Kindern. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Bad Ems 4778 Frauen befanden sich im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz in einer Ausbildung zur Erzieherin - damit ist dies das beliebteste Berufsziel unter weiblichen Auszubildenden. An zweiter Stelle folgten die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement (2597) und zur Sozialassistentin (2300), wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei Männern standen Elektroniker (4823), Kraftfahrzeug-Mechatroniker (3519) und Anlagenmechaniker (2844) an der Spitze. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 46 465 Schülerinnen und 64 839 Schüler an den Berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz.

Unter den 64 045 Studentinnen im Jahr 2019 im Land war Germanistik/Deutsch das beliebteste Studienfach (3857 Frauen). Es folgten Psychologie (2816) und Rechtswissenschaft (2771). Bei den 59 155 männlichen Studenten standen Betriebswirtschaftslehre (2697), Informatik (2522) und Maschinenbau (2223) an der Spitze.