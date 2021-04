47 neue Corona-Fälle im Saarland gemeldet

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland sind binnen eines Tages 47 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Sonntag sind die gemeldeten Fallzahlen aber meist niedriger, unter anderem, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl insgesamt erfasster Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg auf 957, wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte (Stand 16.00 Uhr).

Das heißt, es gab einen weiteren Todesfall. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, wurde mit 125,6 angegeben (Vortag: 127,5).

Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind den Angaben zufolge im Saarland 2637 Menschen (Vortag: 2677). 178 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 59 von ihnen auf Intensivstationen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr im Saarland nachgewiesenen Infektionen liegt bei 34 851.