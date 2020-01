46-Jähriger sitzt in Bankfiliale fest

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Ein 46-jähriger Mann hat nach dem Ausdrucken seiner Kontoauszüge in einer Bankfiliale in Kaiserslautern festgesessen, weil sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Eine Zeugin sei am Sonntagvormittag auf den Mann aufmerksam geworden und habe die Polizei informiert, teilte die Polizei am Montag mit.

