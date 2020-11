455 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz In Rheinland-Pfalz sind binnen eines knappen Tages 455 neue Corona-Infektionen gezählt worden. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen steigerte sich um 5 auf 416, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte (Stand 11.10 Uhr).

Die sogenannte Inzidenz von Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen lag am Samstag in zwei Städten über 200: in Speyer (221,5) und in der Landeshauptstadt Mainz (220,5). Den wichtigen Inzidenz-Schwellenwert von 50 unterschritt von den 36 Kommunen des Landes nur die Stadt Pirmasens (49,7).