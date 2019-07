452 Museen und museumsähnliche Einrichtungen derzeit im Land

Mainz In Rheinland-Pfalz werden der Landesregierung zufolge derzeit insgesamt 452 Museen und museumsähnliche Einrichtungen betrieben. Die Mehrzahl - nämlich 195 - befindet sich nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in kommunaler Trägerschaft - etwa Gemeinde, Stadt oder Kreis.

In Trägerschaft des Landes (Generaldirektion Kulturelles Erbe, GDKE) sind demnach 12 Einrichtungen, 146 Objekte werden von Vereinen betrieben, 49 Einrichtungen von privaten Trägern. Nach Mitteilung des Museumsverbands wurden seit 2010 rund 15 Museen neu gegründet. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer und das Gutenberg-Museum in Mainz gelten als Sammlungen mit deutlich überregionaler Ausstrahlung, die demnach auch zu den bestbesuchten Museen in Deutschland zählen.