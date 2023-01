Filme : 44. Filmfestival Max Ophüls Preis startet in Saarbrücken

Ein Trophäe des Filmfestivals Max Ophüls Preises steht neben einem Banner des Festivals. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken In Saarbrücken beginnt am Montag das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) für den jungen deutschsprachigen Film. Nach einer Online- und einer Hybrid-Ausgabe wegen der Corona-Pandemie wird es wieder in Präsenzform stattfinden, ergänzt um einige Online-Angebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eröffnet wird das Festival mit dem Spielfilm „Aus meiner Haut“ von Alex Schaad (19.30 Uhr). Dazu werden neben dem Filmteam unter anderem auch Barbara Philipp, Peter Lohmeyer, Ben Münchow und Pegah Ferydoni erwartet.

Bis Sonntag werden insgesamt werden 127 Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in 225 Vorstellungen gezeigt: an sieben Spielstätten in Saarbrücken und an anderen Orten im Saarland.

56 Filme gehen in den vier Wettbewerbskategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm an den Start, darunter 39 Uraufführungen. Auf die Gewinner warten 18 Preise mit einem Gesamtwert von 118.500 Euro, unter anderem der mit 36.000 Euro dotierte Max-Ophüls-Preis für den besten Spielfilm.

Die Preisverleihung ist für Samstag (19.30 Uhr) bei einer Abschlussgala im Saarbrücker E-Werk geplant.

Das Festival gilt als das wichtigste für den deutschsprachigen Filmnachwuchs und steht für die Entdeckung junger Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zur letzten Präsenzveranstaltung im Januar 2020 waren rund 45.500 Gäste gekommen.

© dpa-infocom, dpa:230122-99-316131/2

(dpa)