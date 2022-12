Kultur : 44. Filmfestival Max Ophüls Preis mit 225 Vorstellungen

Saarbrücken Beim 44. Filmfestival Max Ophüls Preis vom 23. bis 29. Januar werden 18 Preise mit einem Gesamtvolumen von 118 500 Euro verliehen. An den Wettbewerben nehmen 56 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil, darunter 39 Uraufführungen.

18 Werke sind Debüts. Das kündigten die Veranstalter am Donnerstag in Saarbrücken an. Zusammen mit den Neben- und Sonderreihen werden in sieben Spielstätten in der Landeshauptstadt und im Saarland insgesamt 127 Filme in 225 Vorstellungen gezeigt.