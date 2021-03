431 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 431 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind den Zahlen nach 5804 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 48,5 und damit leicht unter dem Wert vor einer Woche (51,8).