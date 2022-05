Mainz : 42-Jähriger verletzt jüngeren Bruder schwer: in U-Haft

Mainz Ein 42-Jähriger hat seinen jüngeren Bruder in der Wohnung der Eltern mit einem Messer schwer verletzt und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die beiden Brüder waren am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung in Mainz in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Ältere soll im Verlauf der Auseinandersetzung zu einem Messer gegriffen und seinen 38 Jahre alten Bruder mit mehreren Stichen an Kopf, Ober- und Unterkörper erheblich verletzt haben.

Der Verletzte sei aus der Wohnung geflüchtet und zunächst von seinem Bruder in der Mainzer Neustadt verfolgt worden. Mehrere Zeugen hätten dies über Notruf gemeldet. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurz darauf festnehmen und das Messer sicherstellen. Der Beschuldigte sitzt inzwischen wegen des versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Sein jüngerer Bruder wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.

