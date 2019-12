42-Jähriger tot entdeckt: Polizei vermutet Tötungsdelikt

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Ludwigshafen Die Polizei hat in einer Wohnung in Ludwigshafen die Leiche eines 42 Jahre alten Mannes gefunden. Aufgrund der Gesamtumstände sei davon auszugehen, dass der Mann getötet wurde, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mit.

