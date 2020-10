41 weitere Coronavirus-Infektionen im Saarland

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist am Mittwoch um 41 auf 3573 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die bisher in Verbindung mit dem Virus starben, blieb weiterhin bei 177. Die Zahl der als geheilt geltenden Menschen erhöhte sich auf 3165 - am Dienstag waren es noch 3157.

