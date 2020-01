41. Filmfestival Max Ophüls Preis startet

Saarbrücken Mit der Premiere des Films „Darkroom“ von Rosa von Praunheim wird heute das 41. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken eröffnet. Dem 77-jährigen Filmregisseur und Autor wird dabei der Ehrenpreis für Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film verliehen.

Insgesamt werden in der Festivalwoche vom 20. bis 26. Januar 154 Filme gezeigt, darunter 63, die in Wettbewerben starten. Dafür werden wieder 16 Auszeichnungen mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro verliehen. Im Jubiläumsjahr 2019 hatte das Festival rund 44 000 Besucher angelockt.