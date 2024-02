Brauchtum 40.000 Narren in Ludwigshafen feiern beim Fastnachtszug

Rund 40.000 meist bunt kostümierte Menschen haben am Sonntag beim Fastnachtsumzug in Ludwigshafen den geschmückten Wagen zugejubelt. Beim 69. gemeinsamen Umzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim waren 69 Zugnummern am Start. Alles sei problemlos und ohne besondere Vorkommnisse gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Auch der Veranstalter zeigte sich zufrieden: „Die Leute haben Spaß, es ist trocken - alles prima“, berichtete ein Sprecher.