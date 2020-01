Im Saarland und in Rheinland-Pfalz : 400 Millionen Euro sollen in Bahn-Infrastruktur fließen

Ein Arbeiter geht über eine noch nicht fertige Gleisanlage der Bahn. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken Die Deutsche Bahn will in Rheinland-Pfalz und Saarland ihre Infrastruktur erneuern und hat dafür rund 400 Millionen Euro zur Verfügung. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit.



Die Modernisierung soll insgesamt bis Ende 2025 abgeschlossen sein und Zügen ermöglichen, schneller als bisher auf der Strecke zu fahren.

Zu den geplanten Projekten gehöre unter anderem die Modernisierung der Strecke Paris - Ostfrankreich - Südwestdeutschland. Auf deutscher Seite betreffe das den Abschnitt zwischen Saarbrücken und Ludwigshafen.