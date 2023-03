Mayen-Koblenz 40-Tonnen-Lkw mit Wein umgekippt: Bergung, hoher Schaden

Ein 40-Tonnen-Lastzug mit Tausenden geladenen Weinflaschen ist in der Osteifel auf der B 262 bei Mayen umgekippt und hat die Bundesstraße über Stunden blockiert. Der 43-jährige Fahrer sei bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Erst am frühen Samstagabend konnte die Polizei die Sperrung der B 262 wieder aufheben. Am Sonntagmorgen sagte ein Polizeisprecher, Alkohol sei nicht im Spiel gewesen - aber womöglich zu hohes Tempo.