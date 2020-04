40-Jähriger soll Brand gelegt haben: Untersuchungshaft

Trier Ein 40-jähriger Mann soll in der Nacht zum Montag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Trier gelegt haben. Der Mann sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.

