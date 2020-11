40 Bewohner und 12 Mitarbeiter in Seniorenheim infiziert

Ochtendung In einem Seniorenheim im Kreis Mayen-Koblenz sind 40 der 100 Bewohner und 12 der 80 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sieben der infizierten Senioren des Alten- und Pflegeheims St. Martin in Ochtendung seien vorsorglich im Krankenhaus, teilte die Cusanus Trägergesellschaft Trier (CTT) am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa