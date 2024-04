Fußball 4:1 gegen Sandhausen: Saarbrücken bleibt dran

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken kann weiter vom Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Der Pokal-Halbfinalist gewann am Samstag gegen den direkten Konkurrenten SV Sandhausen mit 4:1 (0:1) und liegt als Fünfter (52) bei einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter Preußen Münster (55) auf dem dritten Rang, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Zweimal Luca Kerber (74./84. Minute), Marcel Gaus (68.) und Kai Brünker (81.) schossen vor 11 314 Zuschauern im Ludwigspark die Tore. Patrick Greil (43.) hatte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung gebracht.