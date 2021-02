39 neue Corona-Infektionen im Saarland - drei weitere Tote

Ein Mitarbeiter zeigt einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb eines Tages um 39 auf 26 897 gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 793 Menschen mit oder an dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 16.00 Uhr).

Das waren drei mehr als am Samstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner - sank leicht auf 113,0. Derzeit gelten 1899 Menschen als infiziert. 287 Covid-19-Patienten werden stationär behandelt, davon 76 auf einer Intensivstation.