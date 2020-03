383 Corona-Infektionen im Saarland registriert

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Fälle im Saarland ist am Montag auf 383 gestiegen. Am Sonntag waren es zur selben Zeit (15 Uhr) noch 318. Aktuell werden 29 am Coronavirus Erkrankte stationär behandelt - sechs davon intensivmedizinisch, wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte.

